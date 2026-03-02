Рютте: Европа абсолютно поддерживает действия США в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа абсолютно поддерживает действия США в Иране.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью BBC.

По его словам, Иран является "угрозой" для Европы, Израиля и всего региона. Он отметил, что на фоне операций, проведенных в Иране в минувшие выходные, Европа реально активизируется.

Отвечая на вопрос, не было ли запоздалым решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешить США использовать британские базы для оборонительных ударов по Ирану, Рютте сказал, что, в его понимании, перед предоставлением разрешения необходимо было урегулировать юридические вопросы.

На вопрос о том, знал ли он заранее об ударах США и Израиля по Ирану, генсек НАТО ответил, что публично не обсуждает подобные детали. При этом он подчеркнул, что провел много разговоров с американскими официальными лицами и сообщил, что Вашингтон и НАТО тесно координируют свои действия.

Отвечая на вопрос BBC о возможном участии сил НАТО в конфликте, Рютте заявил: "Нет, это явно кампания, возглавляемая американцами и израильтянами".

Он добавил, что сейчас союзники по Альянсу и друзья в регионе подвергаются неизбирательным атакам со стороны Ирана и делают все возможное в сложившейся ситуации.