    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 18:43
    Рютте: Европа абсолютно поддерживает действия США в Иране

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа абсолютно поддерживает действия США в Иране.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью BBC.

    По его словам, Иран является "угрозой" для Европы, Израиля и всего региона. Он отметил, что на фоне операций, проведенных в Иране в минувшие выходные, Европа реально активизируется.

    Отвечая на вопрос, не было ли запоздалым решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешить США использовать британские базы для оборонительных ударов по Ирану, Рютте сказал, что, в его понимании, перед предоставлением разрешения необходимо было урегулировать юридические вопросы.

    На вопрос о том, знал ли он заранее об ударах США и Израиля по Ирану, генсек НАТО ответил, что публично не обсуждает подобные детали. При этом он подчеркнул, что провел много разговоров с американскими официальными лицами и сообщил, что Вашингтон и НАТО тесно координируют свои действия.

    Отвечая на вопрос BBC о возможном участии сил НАТО в конфликте, Рютте заявил: "Нет, это явно кампания, возглавляемая американцами и израильтянами".

    Он добавил, что сейчас союзники по Альянсу и друзья в регионе подвергаются неизбирательным атакам со стороны Ирана и делают все возможное в сложившейся ситуации.

    Mark Rütte: Avropa ABŞ-nin İrandakı əməliyyatlarını tam dəstəkləyir
    Mark Rutte says Europe fully supports US actions in Iran

