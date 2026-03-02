İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mark Rütte: Avropa ABŞ-nin İrandakı əməliyyatlarını tam dəstəkləyir

    • 02 mart, 2026
    • 19:28
    Mark Rütte: Avropa ABŞ-nin İrandakı əməliyyatlarını tam dəstəkləyir

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Avropanın ABŞ-nin İrandakı hərəkətlərini tam dəstəklədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu BBC-yə müsahibəsində deyib.

    M.Rütte deyib ki, İran Avropa, İsrail və bütün region üçün təhdiddir. O qeyd edib ki, ötən həftə sonu İranda keçirilən əməliyyatlar fonunda Avropa həqiqətən fəallaşır.

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin ABŞ-yə İrana qarşı müdafiə xarakterli zərbələr endirmək üçün Britaniya bazalarından istifadə etməyə icazə verməsi qərarının gecikmiş olub-olmaması ilə bağlı sualı cavablandıran M.Rütte vurğulayıb ki, icazə verilməzdən əvvəl hüquqi məsələlər tənzimlənməli idi.

    ABŞ və İsrailin İrana zərbələri barədə əvvəlcədən xəbəri olub-olmaması ilə bağlı suala NATO-nun Baş katibi cavab verib ki, bu cür detalları açıq şəkildə müzakirə etmir. Bununla yanaşı, o vurğulayıb ki, ABŞ rəsmiləri ilə çoxlu danışıqlar aparıb və Vaşinqtonla NATO-nun hərəkətlərini sıx şəkildə koordinasiya etdiyini bildirib.

    M.Rütte BBC-nin NATO qüvvələrinin münaqişədə mümkün iştirakı ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib: "Xeyr, bu, açıq-aydın amerikalıların və israillilərin rəhbərlik etdiyi hərbi əməliyyatdır".

    O əlavə edib ki, hazırda Alyans üzrə müttəfiqlər və regiondakı dostlar İran tərəfindən hücumlara məruz qalırlar və yaranmış vəziyyətdə mümkün olan hər şeyi edirlər.

