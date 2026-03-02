Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госагентство Азербайджана предупредило моряков о запрете на ввоз в РФ гармалы

    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 18:17
    Госагентство Азербайджана предупредило моряков о запрете на ввоз в РФ гармалы

    Государственное агентство морского и портового транспорта обратилось к морякам на основании ноты, поступившей в посольство Азербайджана в России от Министерства иностранных дел РФ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в ноте указано, что растение гармала (узерлик) включено в список наркосодержащих растений и взято под контроль на территории России.

    Также было отмечено, что незаконный оборот, хранение или контрабанда указанного растения влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством.

    С учетом вышеизложенного агентство рекомендует морякам строго соблюдать законодательство стран при въезде и выезде на их территории, в особенности России, а также заблаговременно ознакомиться с перечнем запрещенных веществ, и категорически воздержаться от их использования, перевозки и хранения.

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi üzərliklə bağlı dənizçilərə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    18:34
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуировано 370 человек, включая граждан 20 других стран - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:28

    Макрон обновит доктрину ядерного сдерживания Франции

    Другие страны
    18:28

    Аэропорты Дубая частично возобновляют рейсы

    Другие страны
    18:22

    Мощный взрыв в пригороде Бейрута: США призывают граждан покинуть Ливан - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:17

    Госагентство Азербайджана предупредило моряков о запрете на ввоз в РФ гармалы

    Инфраструктура
    18:03

    S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в Азербайджане

    Финансы
    18:01
    Фото

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:57
    Мнение

    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Внешняя политика
    17:57

    Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей