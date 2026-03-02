Госагентство Азербайджана предупредило моряков о запрете на ввоз в РФ гармалы

Государственное агентство морского и портового транспорта обратилось к морякам на основании ноты, поступившей в посольство Азербайджана в России от Министерства иностранных дел РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в ноте указано, что растение гармала (узерлик) включено в список наркосодержащих растений и взято под контроль на территории России.

Также было отмечено, что незаконный оборот, хранение или контрабанда указанного растения влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством.

С учетом вышеизложенного агентство рекомендует морякам строго соблюдать законодательство стран при въезде и выезде на их территории, в особенности России, а также заблаговременно ознакомиться с перечнем запрещенных веществ, и категорически воздержаться от их использования, перевозки и хранения.