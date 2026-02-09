Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развития

    ИКТ
    • 09 февраля, 2026
    • 11:39
    Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развития

    Реализуемая Израилем и Азербайджаном совместная инициатива отражает общее понимание того, что кибербезопасность уже не является просто технической сферой, а стратегическим столпом для национальной безопасности, экономической устойчивости и технологического развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус на мероприятии, посвященном шестому выпуску специалистов Центра кибербезопасности Азербайджана.

    Он отметил, что Центр несет очень особый смысл.

    "Центр - это не просто учебное заведение, это также символ видения, инвестиций в людей и веры в силу знаний. Достижения Центра говорят сами за себя. Подготовка сотен специалистов и их размещение на ключевых позициях в государственном и частном секторах - это замечательный успех. Это показывает, что Азербайджан формирует не только инфраструктуру, но и человеческий капитал на самом высоком уровне", - сказал дипломат.

    İsrail səfiri: "Kibertəhlükəsizlik iqtisadi dayanıqlılıq və texnoloji inkişafın sütunudur"
