    Лавров: США при Трампе на практике не отошли от политики давления на РФ

    • 09 февраля, 2026
    • 11:58
    Лавров: США при Трампе на практике не отошли от политики давления на РФ

    Практика пока не соответствует заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об отрицании политики предыдущего главы Белого дома Джозефа Байдена в отношении России и возможности взаимовыгодного сотрудничества с ней.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

    "Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву... Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили - мы согласились, значит проблема должна быть решена. (...) Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал он.

    По словам Лаврова, Индии и другим партнерам РФ "пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ".

    "То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования", - констатировал глава МИД РФ.

    Он также отметил, что РФ не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, угрожающего интересам российской безопасности.

