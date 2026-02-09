İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Lavrov: Ukraynada təhlükəsizliyimizi təhdid edən silahların yerləşdirilməsinə yol verməyəcəyik

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 12:58
    ABŞ Tramp dövründə praktikada Rusiyaya təzyiq siyasətindən geri çəkilməyib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov "TV BRICS" beynəlxalq şəbəkəsinə müsahibəsində bildirib.

    "Hələlik praktikada hər şey əksinə görünür: yeni sanksiyalar tətbiq edilir, BMT-nin Dəniz hüququ haqqında Konvensiyasının pozulması ilə açıq dənizdə tankerlərə qarşı "müharibə" aparılır. Bizə deyirlər ki, Ukrayna problemini həll etmək lazımdır. Ankoricidə biz ABŞ-nin təklifini qəbul etdik. Onlar təklif etdi - biz razılaşdıq, deməli problem həll olunmalıdır. Bizim üçün ABŞ-nin mövqeyi vacib idi. Onların təklifini qəbul edərək, biz sanki Ukrayna məsələsini həll etmək və genişmiqyaslı, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa keçmək vəzifəsini yerinə yetirdik", - o deyib.

    S.Lavrovun sözlərinə görə, Hindistana və digər tərəfdaşlara ucuz, əlçatan Rusiya enerji daşıyıcılarını almağı qadağan etməyə çalışırlar və üç qat baha qiymətə ABŞ-nin mayeləşdirilmiş təbii qazını almağa məcbur edirlər: "Yəni iqtisadi sahədə amerikalılar iqtisadi dominantlıq vəzifəsi elan ediblər".

    O həmçinin bildirib ki, Rusiya Ukraynada Rusiyanın təhlükəsizlik maraqlarını təhdid edən hər hansı silah növünün yerləşdirilməsinə icazə verməyəcək.

    Sergey Lavrov Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Лавров: США при Трампе на практике не отошли от политики давления на РФ

