МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей
- 09 февраля, 2026
- 11:51
Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями распространения ложных объявлений о работе и учебе за рубежом.
Как сообщили Report в МВД, поверив таким предложениям, некоторые граждане, оказавшись за рубежом, лишаются документов, подвергаются принудительному труду и сексуальной эксплуатации, становясь жертвами торговли людьми.
В ведомстве отметили, что обещания высоких зарплат, выгодных условий и быстрого оформления документов могут выглядеть привлекательно, однако в последнее время в социальных сетях все чаще встречаются именно фейковые объявления.
Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:
· при получении онлайн-предложения о высокооплачиваемой работе или обучении за границей обратиться на горячую линию "152" Главного управления по борьбе с торговлей людьми и получить бесплатную конфиденциальную консультацию;
· связаться с дипломатическим представительством или консульством Азербайджана в стране назначения и проверить подлинность объявления;
· потребовать у компании или физического лица, предлагающего работу или учебу, специальное разрешение (лицензию);
· запросить копию трудового договора.
Кроме того, граждан призывают проявлять бдительность и после выезда из страны, не передавать никому свои документы, обязательно оформлять трудовой договор и при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться в местную полицию, а также в дипломатическое представительство или консульство Азербайджана.