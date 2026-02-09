МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями распространения ложных объявлений о работе и учебе за рубежом.

Как сообщили Report в МВД, поверив таким предложениям, некоторые граждане, оказавшись за рубежом, лишаются документов, подвергаются принудительному труду и сексуальной эксплуатации, становясь жертвами торговли людьми.

В ведомстве отметили, что обещания высоких зарплат, выгодных условий и быстрого оформления документов могут выглядеть привлекательно, однако в последнее время в социальных сетях все чаще встречаются именно фейковые объявления.

Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:

· при получении онлайн-предложения о высокооплачиваемой работе или обучении за границей обратиться на горячую линию "152" Главного управления по борьбе с торговлей людьми и получить бесплатную конфиденциальную консультацию;

· связаться с дипломатическим представительством или консульством Азербайджана в стране назначения и проверить подлинность объявления;

· потребовать у компании или физического лица, предлагающего работу или учебу, специальное разрешение (лицензию);

· запросить копию трудового договора.

Кроме того, граждан призывают проявлять бдительность и после выезда из страны, не передавать никому свои документы, обязательно оформлять трудовой договор и при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться в местную полицию, а также в дипломатическое представительство или консульство Азербайджана.