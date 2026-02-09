Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 11:51
    МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей

    Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями распространения ложных объявлений о работе и учебе за рубежом.

    Как сообщили Report в МВД, поверив таким предложениям, некоторые граждане, оказавшись за рубежом, лишаются документов, подвергаются принудительному труду и сексуальной эксплуатации, становясь жертвами торговли людьми.

    В ведомстве отметили, что обещания высоких зарплат, выгодных условий и быстрого оформления документов могут выглядеть привлекательно, однако в последнее время в социальных сетях все чаще встречаются именно фейковые объявления.

    Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:

    · при получении онлайн-предложения о высокооплачиваемой работе или обучении за границей обратиться на горячую линию "152" Главного управления по борьбе с торговлей людьми и получить бесплатную конфиденциальную консультацию;

    · связаться с дипломатическим представительством или консульством Азербайджана в стране назначения и проверить подлинность объявления;

    · потребовать у компании или физического лица, предлагающего работу или учебу, специальное разрешение (лицензию);

    · запросить копию трудового договора.

    Кроме того, граждан призывают проявлять бдительность и после выезда из страны, не передавать никому свои документы, обязательно оформлять трудовой договор и при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться в местную полицию, а также в дипломатическое представительство или консульство Азербайджана.

    DİN xaricdə iş və təhsil adı altında saxta elanlarla bağlı vətəndaşlara müraciət edib
