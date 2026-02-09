Азербайджан сократил расходы на импорт продукции химпрома из Турции
Бизнес
- 09 февраля, 2026
- 12:06
В январе текущего года стоимость экспорта продукции химической промышленности из Турции в Азербайджан достигла $37,028 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период общая стоимость экспорта данной категории товаров из Турции снизилась на 10,4% в годовом сравнении до $2 млрд 286 млн.
Главными импортерами продукции турецкого химпрома стали Нидерланды – $167,519 млн (+44%), США – $137,613 млн (+9,8%) и Италия – $119,674 млн (-3,1%).
Последние новости
13:22
Фото
SOCAR и GL Group обсудили планы по пяти нефтегазовым месторождениямЭнергетика
13:21
Индонезия и Азербайджан планируют обсудить экономическое сотрудничествоВнешняя политика
13:13
Завтра в Баку и в регионах Азербайджана ожидается мокрый снег и снегЭкология
13:11
Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсектореФинансы
13:11
В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человекВ регионе
13:09
В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с СШАВ регионе
12:58
В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и АзербайджаномВнешняя политика
12:58
Спикер парламента Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитомВ регионе
12:51