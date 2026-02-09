Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции химпрома из Турции

    Бизнес
    • 09 февраля, 2026
    • 12:06
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции химпрома из Турции

    В январе текущего года стоимость экспорта продукции химической промышленности из Турции в Азербайджан достигла $37,028 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период общая стоимость экспорта данной категории товаров из Турции снизилась на 10,4% в годовом сравнении до $2 млрд 286 млн.

    Главными импортерами продукции турецкого химпрома стали Нидерланды – $167,519 млн (+44%), США – $137,613 млн (+9,8%) и Италия – $119,674 млн (-3,1%).

    Азербайджан Турция экспорт импорт химическая промышленность
    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox azaldıb
    Azerbaijan reduces spending on chemical imports from Türkiye
    Лента новостей