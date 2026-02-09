В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении

В Испании наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении из-за трехдневной забастовки машинистов, которые требуют усилить условия безопасности после двух смертельных аварий в январе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Забастовка, организованная главным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как в результате столкновения двух скоростных поездов в Андалусии погибли 45 человек, а еще один человек погиб в результате аварии в Каталонии двумя днями позже.

Министр транспорта Оскар Пуэнте провел в выходные переговоры с профсоюзами, чтобы остановить забастовку, но они закончились неудачей.

"Постоянное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо", – говорится в заявлении Semaf.

В Барселоне и прилегающих регионах пригородные поезда регулярно задерживаются и отменяются с момента железнодорожной аварии 20 января, поскольку пути проверяются и ремонтируются. Это также повлияло на грузовые перевозки во Францию и порты Барселоны и Валенсии.