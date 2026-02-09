Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 11:40
    В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении

    В Испании наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении из-за трехдневной забастовки машинистов, которые требуют усилить условия безопасности после двух смертельных аварий в январе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    Забастовка, организованная главным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как в результате столкновения двух скоростных поездов в Андалусии погибли 45 человек, а еще один человек погиб в результате аварии в Каталонии двумя днями позже.

    Министр транспорта Оскар Пуэнте провел в выходные переговоры с профсоюзами, чтобы остановить забастовку, но они закончились неудачей.

    "Постоянное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо", – говорится в заявлении Semaf.

    В Барселоне и прилегающих регионах пригородные поезда регулярно задерживаются и отменяются с момента железнодорожной аварии 20 января, поскольку пути проверяются и ремонтируются. Это также повлияло на грузовые перевозки во Францию и порты Барселоны и Валенсии.

    Испания Андалусия столкновение поездов забастовка
    Ты - Король

    Последние новости

    11:51

    МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей

    Происшествия
    11:42
    Фото

    Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядины

    Здоровье
    11:40

    В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении

    Другие страны
    11:39

    Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развития

    ИКТ
    11:32

    Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

    Финансы
    11:30

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:29

    Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономики

    ИКТ
    11:26

    Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

    Внутренняя политика
    11:25

    Черные дни Ягланда: бывший генсек Совета Европы лишается иммунитета из-за дела Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей