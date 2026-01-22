Число жертв схода с рельсов двух поездов в Андалусии возросло до 45
- 22 января, 2026
- 18:25
Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 45.
Как передает Report, об этом сообщила газета El País.
Отмечается, что работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.
Ранее сообщалось о 43 погибших.
Напомним, что вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении.
