Число жертв схода с рельсов двух поездов в Андалусии возросло до 45

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 45.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

Отмечается, что работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

Ранее сообщалось о 43 погибших.

Напомним, что вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении.