Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 42.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Mundo.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

Как передавало издание, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.