Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42
Другие страны
- 20 января, 2026
- 21:40
Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 42.
Как передает Report, об этом сообщила газета El Mundo.
Ранее сообщалось о 40 погибших. Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.
Как передавало издание, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.
