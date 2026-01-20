Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 21:40
    Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42

    Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 42.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El Mundo.

    Ранее сообщалось о 40 погибших. Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

    Как передавало издание, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.

    Испания пассажирские поезда погибшие

    Последние новости

    22:16

    Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

    Другие страны
    22:04
    Фото

    На ряде улиц Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта

    Происшествия
    21:54

    Скончался поэт и драматург Гариб Мехди

    Литература
    21:51
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами компаний BlackRock и Global Infrastructure Partners

    Внешняя политика
    21:40

    Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42

    Другие страны
    21:28

    Турция и Греция провели 5-й раунд политических консультаций

    В регионе
    21:24

    Карни: Канада отстаивает право Гренландии на самоопределение

    Другие страны
    21:08

    DPA: Пенсионный фонд Дании решил продать облигации США

    Другие страны
    20:55

    Каллас: ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне жестокого подавления протестов

    Другие страны
    Лента новостей