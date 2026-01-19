Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 21:30
    Число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

    Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 41.

    Как передает Report, об этом сообщила местная газета ABC.

    Ранее сообщалось о 39 жертвах.

    ЧП произошло вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия). Следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. Причины случившегося пока неизвестны, ведется расследование.

    Испания столкновение поездов погибшие

    Последние новости

    21:42

    МИД Франции: ЕС может ответить на пошлины США закрытием доступа к госконтрактам

    Другие страны
    21:30

    Число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

    Другие страны
    21:28

    Итальянский модельер Валентино скончался в возрасте 93 лет

    Шоу-бизнес
    21:15

    Президент Болгарии Радев объявил о своей отставке

    Другие страны
    21:08

    СМИ: Канада не будет вносить $1 млрд за место в Совете мира США

    Другие страны
    21:00

    Эрдоган: Верим, что власти Ирана разрешат кризис в стране путем диалога и дипломатии

    В регионе
    20:47
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором Всемирной организации здравоохранения

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Рубио обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей