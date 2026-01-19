Число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 41.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета ABC.

Ранее сообщалось о 39 жертвах.

ЧП произошло вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия). Следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. Причины случившегося пока неизвестны, ведется расследование.