    Digər ölkələr
    19 yanvar, 2026
    22:05
    İspaniyadakı dəmir yolu qəzasında ölənlərin sayı 41-ə çatıb

    İspaniyada iki yüksək sürətli qatarın relsdən çıxması nəticəsində ölənlərin sayı 41-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "ABC" qəzeti məlumat yayıb.

    Daha əvvəl ölənlərin sayının 39 olduğu bildirilmişdi.

    Hadisə yanvarın 18-də axşam Adamus yaşayış məntəqəsində baş verib. Malaqadan Madridə gedən, təxminən 300 nəfər daşıyan "Iryo" şirkətinə məxsus qatar relsdən çıxaraq yandakı yola düşüb, həmin yolda isə Madriddən Huelvaya gedən "Renfe" dəmir yolu operatorunun qatarı hərəkət edirmiş. İkinci qatar da relsdən çıxıb. Baş verənlərin səbəbləri hələlik məlum deyil, araşdırma aparılır.

