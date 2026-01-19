В Испании сошли с рельсов два поезда, есть пострадавшие
Другие страны
- 19 января, 2026
- 00:50
В испанской провинции Кордова сошли с рельсов два высокоскоростных поезда.
Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.
"Поезд дальнего следования высокой скорости LD AV Iryo 6189 по маршруту Малага - Пуэрта-де-Аточа (Мадрид - ред.) сошел с рельсов… выехав на соседний путь. По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384 по маршруту Пуэрта-де-Аточа - Уэльва, который также сошел с рельсов", - сказано в сообщении оператора.
Также агентство EFE сообщило, что как минимум два человека не выжили в результате произошедшего, есть пострадавшие.
