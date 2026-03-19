    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 19:43
    В Азербайджане усилена соцзащита сотрудников госорганов, действующих в ASAN xidmət

    В Азербайджане усилена социальная защита сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана и других государственных органов, действующих в подведомственных ему центрах ASAN xidmət.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Документом предусматривается ежегодное выделение в государственном бюджете 26,6 млн манатов на поощрение сотрудников Госагентства и других органов, представленных в центрах ASAN xidmət.

    Агентство будет ежегодно до 1 июля представлять в Министерство финансов предложения по необходимому объему средств на следующий год.

    Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

    Госагентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ильхам Алиев Министерство финансов ASAN Xidmət Социальная защита
    "ASAN xidmət" mərkəzlərindəki digər dövlət orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi gücləndirilib
