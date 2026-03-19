В Азербайджане усилена соцзащита сотрудников госорганов, действующих в ASAN xidmət

В Азербайджане усилена социальная защита сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана и других государственных органов, действующих в подведомственных ему центрах ASAN xidmət.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Документом предусматривается ежегодное выделение в государственном бюджете 26,6 млн манатов на поощрение сотрудников Госагентства и других органов, представленных в центрах ASAN xidmət.

Агентство будет ежегодно до 1 июля представлять в Министерство финансов предложения по необходимому объему средств на следующий год.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.