В Азербайджане усилена соцзащита сотрудников госорганов, действующих в ASAN xidmət
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 19:43
В Азербайджане усилена социальная защита сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана и других государственных органов, действующих в подведомственных ему центрах ASAN xidmət.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Документом предусматривается ежегодное выделение в государственном бюджете 26,6 млн манатов на поощрение сотрудников Госагентства и других органов, представленных в центрах ASAN xidmət.
Агентство будет ежегодно до 1 июля представлять в Министерство финансов предложения по необходимому объему средств на следующий год.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Последние новости
20:03
Израильские власти подтвердили удары Ирана по НПЗ в Хайфе - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:50
В Азербайджане усовершенствована система оплаты труда государственных публичных юрлицВнутренняя политика
19:47
СМИ: Истребитель ВВС США совершил экстренную посадку после иранского удараДругие страны
19:43
В Азербайджане усилена соцзащита сотрудников госорганов, действующих в ASAN xidmətВнутренняя политика
19:41
Украина экстрадировала разыскиваемого гражданина АзербайджанаВнутренняя политика
19:33
Консульский отдел посольства Азербайджана в Италии не будет работать 11 днейВнешняя политика
19:25
Число погибших из-за израильских ударов по Ливану перевалило за тысячуДругие страны
19:23
В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащихВнутренняя политика
19:23