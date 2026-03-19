Украина экстрадировала разыскиваемого гражданина Азербайджана
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 19:41
Украина экстрадировала в Азербайджан гражданина нашей страны, находившегося в международном розыске.
Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, Нариман Искендеров подозревается в совершении кражи с причинением значительного ущерба, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных носителей информации.
В его отношении в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана возбуждено уголовное дело.
В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по его доставке в нашу страну.
