Фидан: Атаки Ирана по гражданской инфраструктуре не могут быть оправданы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил атаки Ирана на страны Персидского залива.

Как сообщает Report, об этом Фидан заявил на совместной пресс-конференции в Дохе с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани.

Фидан заявил, что Катар подвергся нападению, выступая в качестве посредника.

"Они подверглись нападению, которого абсолютно не заслуживали, и это нападение продолжается до сих пор. Прежде всего, я хочу выразить соболезнования турецкого народа и нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) нашим катарским братьям. Мы осуждаем и отвергаем нападения, которые игнорируют жизни мирных жителей и нацелены на гражданскую инфраструктуру. Такие нападения ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы. Турция есть и всегда будет на стороне своей братской страны, Катара", - заявил он.

Фидан, затронув темы, которые были обсуждены во время его визита в Саудовскую Аравию 18 марта, отметил, что продолжающаяся война угрожает безопасности братских стран региона и подрывает стабильность.

"С начала войны (28 февраля - ред.) мы впервые собрались в таком формате. На встрече в Эр-Рияде было подчеркнуто требование немедленного прекращения атак Ирана. Конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем, прежде чем он распространится на более обширную территорию", - сказал Фидан.

Глава МИД Турции подчеркнул, что в этой крайне деликатной ситуации необходимо четко напомнить Ирану о его "исторической ответственности".

При этом он добавил, что виновником конфликта, ввергающего регион в кризис, является Израиль.