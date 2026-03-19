    Израильские власти подтвердили удары Ирана по НПЗ в Хайфе - ОБНОВЛЕНО

    • 19 марта, 2026
    • 20:03
    Израильские власти подтвердили удары Ирана по НПЗ в Хайфе - ОБНОВЛЕНО

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министр энергетики Эли Коэн подтвердили удары Ирана по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Отмечается, что повреждения на НПЗ в Хайфе были вызваны ударами фрагментов иранской баллистической ракеты после ее перехвата. Прямых попаданий по объектам в северном прибрежном городе не зафиксировано, говорится в заявлении.

    Министр энергетики добавил, что атака не причинила значительного ущерба инфраструктурным объектам.

    Иран нанес несколько ракетных ударов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в городе Хайфа Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    По данным иранских СМИ, три волны ракетных ударов Ирана затронули Хайфу, север Израиля и Тель-Авив.

    Попадание ракет вызвало отключение электричества в отдельных районах Хайфы.

    Отметим, что нефтеперерабатывающий завод Хайфа (Баазан) обеспечивает около 50-60% топлива Израиля, включая примерно 60% дизеля и 50% бензина. Ежедневно завод перерабатывает около 197 тыс. баррелей нефти, обеспечивая топливом транспортный, авиационный и военный сектор страны.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    İran Hayfada NEZ-ə və elektrik stansiyasına hücum edib
    20:03

    Израильские власти подтвердили удары Ирана по НПЗ в Хайфе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:50

    В Азербайджане усовершенствована система оплаты труда государственных публичных юрлиц

    Внутренняя политика
    19:47

    СМИ: Истребитель ВВС США совершил экстренную посадку после иранского удара

    Другие страны
    19:43

    В Азербайджане усилена соцзащита сотрудников госорганов, действующих в ASAN xidmət

    Внутренняя политика
    19:41

    Украина экстрадировала разыскиваемого гражданина Азербайджана

    Внутренняя политика
    19:33

    Консульский отдел посольства Азербайджана в Италии не будет работать 11 дней

    Внешняя политика
    19:25

    Число погибших из-за израильских ударов по Ливану перевалило за тысячу

    Другие страны
    19:23

    В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащих

    Внутренняя политика
    19:23

    Установлены новые оклады руководящих лиц ряда госорганов

    Внутренняя политика
    Лента новостей