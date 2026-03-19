Израильские власти подтвердили удары Ирана по НПЗ в Хайфе - ОБНОВЛЕНО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министр энергетики Эли Коэн подтвердили удары Ирана по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что повреждения на НПЗ в Хайфе были вызваны ударами фрагментов иранской баллистической ракеты после ее перехвата. Прямых попаданий по объектам в северном прибрежном городе не зафиксировано, говорится в заявлении.

Министр энергетики добавил, что атака не причинила значительного ущерба инфраструктурным объектам.

Иран нанес несколько ракетных ударов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в городе Хайфа Израиля.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

По данным иранских СМИ, три волны ракетных ударов Ирана затронули Хайфу, север Израиля и Тель-Авив.

Попадание ракет вызвало отключение электричества в отдельных районах Хайфы.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод Хайфа (Баазан) обеспечивает около 50-60% топлива Израиля, включая примерно 60% дизеля и 50% бензина. Ежедневно завод перерабатывает около 197 тыс. баррелей нефти, обеспечивая топливом транспортный, авиационный и военный сектор страны.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.