    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    В Азербайджане усовершенствована система оплаты труда государственных публичных юрлиц

    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 19:50
    В Азербайджане усовершенствована система оплаты труда государственных публичных юрлиц

    В Азербайджане усовершенствована система оплаты труда в публичных юридических лицах, созданных от имени государства и получающих средства из госбюджета.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Кабинет министров в трехмесячный срок должен представить главе государства свои предложения по совершенствованию законодательства Азербайджана и актов президента Азербайджана с учетом части 1 настоящего указа.

    С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

    Ильхам Алиев Президентский указ Публичные юрлица Система оплаты труда
    Dövlət adından yaradılan və dövlət büdcəsindən vəsait alan qurumların əməkhaqqı sistemi təkmilləşdirilib
