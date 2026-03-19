Число погибших из-за израильских ударов по Ливану перевалило за тысячу

В результате израильских ударов по Ливану погибли свыше тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

Согласно информации, со 2 марта число погибших из-за ударов возросло до 1001 человека.

Ранее сообщалось о 968 погибших.