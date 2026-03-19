Число погибших из-за израильских ударов по Ливану перевалило за тысячу
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 19:25
В результате израильских ударов по Ливану погибли свыше тысячи человек.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана.
Согласно информации, со 2 марта число погибших из-за ударов возросло до 1001 человека.
Ранее сообщалось о 968 погибших.
20:03
Израильские власти подтвердили удары Ирана по НПЗ в Хайфе - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:50
В Азербайджане усовершенствована система оплаты труда государственных публичных юрлицВнутренняя политика
19:47
СМИ: Истребитель ВВС США совершил экстренную посадку после иранского удараДругие страны
19:43
В Азербайджане усилена соцзащита сотрудников госорганов, действующих в ASAN xidmətВнутренняя политика
19:41
Украина экстрадировала разыскиваемого гражданина АзербайджанаВнутренняя политика
19:33
Консульский отдел посольства Азербайджана в Италии не будет работать 11 днейВнешняя политика
19:25
Число погибших из-за израильских ударов по Ливану перевалило за тысячуДругие страны
19:23
В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащихВнутренняя политика
19:23