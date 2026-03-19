СМИ: Истребитель ВВС США совершил экстренную посадку после иранского удара

Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке, предположительно из-за иранского удара.

Как передает Report, об этом телеканалу СNN сообщили два источника.

По словам капитана Тима Хокинса, представителя Центрального командования США (CENTCOM), самолет выполнял боевую миссию над территорией Ирана, когда пилот был вынужден осуществить экстренную посадку. Он добавил, что самолет приземлился безопасно, а инцидент расследуется.

Отмечается, что этот случай может стать первым, когда иранские силы поразили американский самолет с начала конфликта.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.