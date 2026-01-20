İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 42-yə çatıb
İspaniyada iki yüksəksürətli iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 42-yə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Mundo" qəzeti məlumat yayıb.
Daha əvvəl 41 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi. Dəmiryol qəzası baş verən ərazidə axtarış işləri hələ də davam edir.
Nəşrin məlumatına görə, dəmiryol qəzasının mümkün səbəbi kimi Madrid-Andalusiya sahəsində yolların vəziyyəti araşdırılır.
