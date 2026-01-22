İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 18:38
İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El País" qəzeti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, qəza baş verən ərazidə axtarış-xilasetmə işləri hələ davam edir.
Daha əvvəl 43 nəfərin öldüyü bildirilirdi.
Xatırladaq ki, yanvarın 18-də axşam İspaniyanın Adamus şəhərində Malaqadan Madridə gedən "Iryo" qatarı relsdən çıxaraq əks istiqamətdə hərəkət edən "Alvia" qatarı ilə toqquşub.
