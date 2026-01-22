İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb

    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El País" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, qəza baş verən ərazidə axtarış-xilasetmə işləri hələ davam edir.

    Daha əvvəl 43 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Xatırladaq ki, yanvarın 18-də axşam İspaniyanın Adamus şəhərində Malaqadan Madridə gedən "Iryo" qatarı relsdən çıxaraq əks istiqamətdə hərəkət edən "Alvia" qatarı ilə toqquşub.

