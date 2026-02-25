"Qarabağ" son beş ilin dünya reytinqində 71-ci, "Neftçi" 375-ci pillədə qərarlaşıb
Futbol
- 25 fevral, 2026
- 09:10
"Qarabağ" klubu son beş ilin dünya reytinqində 71-ci pillədə qərarlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, 501 komandadan ibarət siyahını Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) açıqlayıb.
IFFHS 2021-ci il yanvarın 1-dən 2025-ci il dekabrın 31-dək olan müddəti əsas götürüb.
Azərbaycan çempionu 768,75 xalla 71-ci olub. Ölkənin digər təmsilçilərindən "Neftçi" 300 xalla 375-ci, "Zirə" 290,5 xalla 399-cu, "Sabah" 283,25 xalla 411-ci ola bilib.
Siyahıda İspaniyanın "Real" klubu (1753 xal) liderdir.
Son xəbərlər
10:15
Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilibMaliyyə
10:14
Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıbHadisə
10:08
Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcəkDigər
10:03
Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
10:01
Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edibBiznes
09:58
Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıbSağlamlıq
09:56
Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
09:55
Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edibXarici siyasət
09:54
Foto