    "Qarabağ" son beş ilin dünya reytinqində 71-ci, "Neftçi" 375-ci pillədə qərarlaşıb

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 09:10
    Qarabağ son beş ilin dünya reytinqində 71-ci, Neftçi 375-ci pillədə qərarlaşıb

    "Qarabağ" klubu son beş ilin dünya reytinqində 71-ci pillədə qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, 501 komandadan ibarət siyahını Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) açıqlayıb.

    IFFHS 2021-ci il yanvarın 1-dən 2025-ci il dekabrın 31-dək olan müddəti əsas götürüb.

    Azərbaycan çempionu 768,75 xalla 71-ci olub. Ölkənin digər təmsilçilərindən "Neftçi" 300 xalla 375-ci, "Zirə" 290,5 xalla 399-cu, "Sabah" 283,25 xalla 411-ci ola bilib.

    Siyahıda İspaniyanın "Real" klubu (1753 xal) liderdir.

    Qarabağ klubu reytinqdə Neftçi reytinqdə IFFHS Klubların dünya reytinqi Futbol xəbərləri Azərbaycan çempionu
