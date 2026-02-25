"Карабах" занимает 71-е место в мировом рейтинге за последние 5 лет, "Нефтчи" - 375-е

Азербайджанский "Карабах" занял 71-е место в мировом рейтинге клубов за последние пять лет, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщает Report, в список вошла 501 команда. Рейтинг охватывает период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Чемпион Азербайджана занял 71-е место с 768,75 баллами. Среди других представителей страны "Нефтчи" занял 375-е место с 300 баллами, "Зиря" - 399-е место с 290,5 баллами, а "Сабах" - 411-е место с 283,25 баллами.

Лидером рейтинга является испанский гранд - Реал Мадрид, в активе которого 1 753 балла.