"Карабах" занимает 71-е место в мировом рейтинге за последние 5 лет, "Нефтчи" - 375-е
Футбол
- 25 февраля, 2026
- 09:27
Азербайджанский "Карабах" занял 71-е место в мировом рейтинге клубов за последние пять лет, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
Как сообщает Report, в список вошла 501 команда. Рейтинг охватывает период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
Чемпион Азербайджана занял 71-е место с 768,75 баллами. Среди других представителей страны "Нефтчи" занял 375-е место с 300 баллами, "Зиря" - 399-е место с 290,5 баллами, а "Сабах" - 411-е место с 283,25 баллами.
Лидером рейтинга является испанский гранд - Реал Мадрид, в активе которого 1 753 балла.
Последние новости
09:34
Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмыВ регионе
09:27
"Карабах" занимает 71-е место в мировом рейтинге за последние 5 лет, "Нефтчи" - 375-еФутбол
09:23
Фото
AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в ЛачынИнфраструктура
09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2026)Финансы
09:16
Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в СШАЭнергетика
09:11
Фото
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат и центр STEAM в ГубеВнутренняя политика
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.02.2026)Финансы
08:46
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллегеАрмия
08:31