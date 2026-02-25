Ötən ay TƏBİB 8 milyona yaxın tibbi xidmət göstərib
- 25 fevral, 2026
- 09:36
TƏBİB yanvar ayında 7 727 958 tibbi xidmət göstərib.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, TƏBİB tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində 2026-cı ilin yanvar ayı ərzində ümumilikdə 2 265 488 müraciət qeydə alınıb:
"Bunlardan 48 553-ü stasionar, 2 216 935-i ambulator olub. 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müraciətlərin ümumi sayında 8 % artım qeydə alınıb".
Məlumatda qeyd olunub ki, yanvar ərzində göstərilən xidmət sayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım müşahidə olunub:
"Tibbi xidmətlərdən 1 074 206-sı stasionar, 6 653 752-si ambulator olub. Tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərin ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % artıb".
Həmçinin tibb müəssisələri üzrə vətəndaşlara göstərilən laborator xidmətlərdə də artım qeydə alınıb. Müvafiq dövr ərzində 3 426 087 sayda laborator müayinələr aparılıb ki, onların da 568 323-ü stasionar, 2 857 764-ü ambulator olub. Beləliklə, tibb müəssisələrində göstərilən laborator xidmətlərin ümumi sayında 2025-ci il ilə müqayisədə 12 % artım qeydə alınıb.
Eyni zamanda ay ərzində 29 284 cərrahi əməliyyat və prosedur (27 935 stasionar, 1 349 ambulator olmaqla) icra olunub. Cərrahi əməliyyat və prosedurların sayı isə ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 4 % artıb.