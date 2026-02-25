İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ötən ay TƏBİB 8 milyona yaxın tibbi xidmət göstərib

    Sağlamlıq
    • 25 fevral, 2026
    • 09:36
    TƏBİB yanvar ayında 7 727 958 tibbi xidmət göstərib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, TƏBİB tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində 2026-cı ilin yanvar ayı ərzində ümumilikdə 2 265 488 müraciət qeydə alınıb:

    "Bunlardan 48 553-ü stasionar, 2 216 935-i ambulator olub. 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müraciətlərin ümumi sayında 8 % artım qeydə alınıb".

    Məlumatda qeyd olunub ki, yanvar ərzində göstərilən xidmət sayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım müşahidə olunub:

    "Tibbi xidmətlərdən 1 074 206-sı stasionar, 6 653 752-si ambulator olub. Tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərin ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % artıb".

    Həmçinin tibb müəssisələri üzrə vətəndaşlara göstərilən laborator xidmətlərdə də artım qeydə alınıb. Müvafiq dövr ərzində 3 426 087 sayda laborator müayinələr aparılıb ki, onların da 568 323-ü stasionar, 2 857 764-ü ambulator olub. Beləliklə, tibb müəssisələrində göstərilən laborator xidmətlərin ümumi sayında 2025-ci il ilə müqayisədə 12 % artım qeydə alınıb.

    Eyni zamanda ay ərzində 29 284 cərrahi əməliyyat və prosedur (27 935 stasionar, 1 349 ambulator olmaqla) icra olunub. Cərrahi əməliyyat və prosedurların sayı isə ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 4 % artıb.

    TƏBİB Tibbi Xidmətlər

