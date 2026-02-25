İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start veriləcək

    Komanda
    • 25 fevral, 2026
    • 09:26
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start veriləcək

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində "Gənclər" və "Ordu" komandaları üz-üzə gələcək.

    Digər matç isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Azərreyl" və "Neftçi" arasında baş tutacaq.

    Hər iki görüş saat 17:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, XV tura fevralın 28-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası kişi voleybolçular Voleybol

    Son xəbərlər

    10:15

    Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilib

    Maliyyə
    10:14

    Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    10:08

    Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcək

    Digər
    10:03

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:01

    Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    09:58

    Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    09:55

    Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:54
    Foto

    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti