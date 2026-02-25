İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 09:19
    Azər Məmmədov Xızıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi rəhbərliyinin növbəti vətəndaş qəbulu Xızı rayonunda keçiriləcək.

    "Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədovun növbəti vətəndaş qəbulu fevralın 27-də saat 11:00-da Xızı rayonu, Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

    Görüş zamanı Xızı və Siyəzən rayonlarından olan sakinlərin müraciətləri dinləniləcək. Vətəndaşların diqqətinə çatdırılır ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz"ın xidmət sahələrinə aid olmalıdır.

    Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Sumqayıt Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel: (050) 845 95 31; (02331)5-04-53) müraciət edə bilərlər.

    Azəriqaz Azər Məmmədov Xızı

