İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaq

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 12:38
    Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaq

    Kristof Leribo Parisdəki Luvr muzeyinin direktoru vəzifəsindən daha əvvəl istefa vermiş Lorans de Karı əvəz edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Versal muzeylərinin hazırkı direktoru Kristof Leribonun Luvrun rəhbəri təyin ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə bu gün Nazirlər Kabinetinin iclasında qərar elan edilə bilər", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, son vaxtlar muzey bir sıra çətinliklərlə, o cümlədən 2025-ci ilin oktyabrında baş vermiş qalmaqallı soyğunçuluq, bəzi zalların su basması və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edən personalın davamlı tətilləri ilə üzləşib.

    Luvr muzeyi Kristof Leribo istefa Lorans de Kar
    Новым директором парижского Лувра станет Кристоф Лерибо

    Son xəbərlər

    13:14

    AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    13:12

    Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Region
    13:06

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıb

    ASK
    13:06

    Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:03

    Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyir

    Fərdi
    12:53

    Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıb

    Region
    12:41

    Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdır

    Elm və təhsil
    12:38

    Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaq

    Digər ölkələr
    12:38

    Azərbaycanda növbəti kiberdiplomatiya konfransına hazırlıq gedir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti