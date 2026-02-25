Новым директором парижского Лувра станет Кристоф Лерибо

Кристоф Лерибо сменит Лоранс де Кар на посту директора музея Лувр в Париже, которая ранее подала в отставку.

Как передает Report, об этом сообщае издание Le Parisien со ссылкой на источник.

"Ожидается, что нынешний директор музеев Версаля Кристоф Лерибо будет назначен в эту среду главой Лувра. Об этом могут объявить на заседании кабинета министров сегодня", - сказал он.

Отметим, что Лоранс де Кар подверглась критике после ограбления Лувра 19 октября 2025 года. Тогда злоумышленники похитили из музея королевские и императорские драгоценности. За ограблением в Лувре последовали аварии, сбои в системе отопления, потопы в хранилище или закрытие целой галереи.

Кроме того, с середины декабря сотрудники музея устраивают регулярные забастовки, требуя увеличения штата, улучшения условий труда и пересмотра системы оплаты.