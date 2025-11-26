Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 10:56
    Подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

    Одному из подозреваемых в ограблении музея Лувр предложили €15 тыс. за кражу.

    Как передает Report, об этом пишет газета Le Parisien.

    По утверждению подозреваемого, за несколько дней до ограбления с ним связались двое мужчин, "которые говорили со славянским акцентом". Они, как утверждается, предложили ему совершить кражу со взломом в обмен на €15 тыс. При этом во время совершения преступления подозреваемый, как он утверждает сам, не знал, что грабит самый известный музей Франции, а думал, что проникает в "некое здание, где в воскресенье не должно быть посетителей".

    Правоохранительные органы, ведущие расследование, не исключают, что заказчиками ограбления могли быть иностранцы. Также есть и другие версии относительно заказчиков: допускается, что ими могли быть коллекционеры произведений искусства или представители организованной преступности, преследовавшие сугубо корыстные цели.

    Все четверо задержанных ранее участников ограбления были до этого знакомы друг с другом. Двое из задержанных дали признательные показания, один отрицает свою вину. Последнего из задержанных допрашивает парижская уголовная полиция.

    Отметим, что вчера французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра.

    Лувр ограбление Париж

    Последние новости

    11:30

    SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данных

    Энергетика
    11:22
    Фото

    В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасности

    Внешняя политика
    11:22

    Белозеров: Транспортная система СНГ демонстрирует высокую эффективность

    Инфраструктура
    11:15

    Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооружения

    Другие страны
    11:14

    Катар назначил нового посла в Армении

    В регионе
    11:05

    АБР поможет Азербайджану в подготовке проектов для развития умной энергетики и цифровой инфраструктуры

    Финансы
    11:01

    Президент Кубы готов к углублению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:00

    Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%

    Энергетика
    10:56

    Подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

    Другие страны
    Лента новостей