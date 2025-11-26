Подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

Одному из подозреваемых в ограблении музея Лувр предложили €15 тыс. за кражу.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Parisien.

По утверждению подозреваемого, за несколько дней до ограбления с ним связались двое мужчин, "которые говорили со славянским акцентом". Они, как утверждается, предложили ему совершить кражу со взломом в обмен на €15 тыс. При этом во время совершения преступления подозреваемый, как он утверждает сам, не знал, что грабит самый известный музей Франции, а думал, что проникает в "некое здание, где в воскресенье не должно быть посетителей".

Правоохранительные органы, ведущие расследование, не исключают, что заказчиками ограбления могли быть иностранцы. Также есть и другие версии относительно заказчиков: допускается, что ими могли быть коллекционеры произведений искусства или представители организованной преступности, преследовавшие сугубо корыстные цели.

Все четверо задержанных ранее участников ограбления были до этого знакомы друг с другом. Двое из задержанных дали признательные показания, один отрицает свою вину. Последнего из задержанных допрашивает парижская уголовная полиция.

Отметим, что вчера французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра.