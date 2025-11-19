В следующем году музей Лувр установит 100 новых камер

Парижский музей Лувр установит 100 внешних камер видеонаблюдения до конца 2026 года в рамках усиления мер безопасности после громкого ограбления в октябре.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила директор музея Лоранс де Кар заявила на слушаниях в Нацсобрании Франции.

Дополнительной мерой безопасности станет размещение на территории музея современного полицейского участка для тесного взаимодействия с правоохранительными органами.