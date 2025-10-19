Во французском Лувре произошло ограбление, музей закрыт
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 13:23
Музей Лувр в Париже подвергся ограблению.
Как передает Report, об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.
По ее словам, инцидент произошел при открытии музея. Лувр закрыт на весь день, пострадавших нет.
Детали ограбления, а также список украденного еще не известны. В настоящее время ведутся следственные действия.
