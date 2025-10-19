Во французском Лувре произошло ограбление, музей закрыт

Музей Лувр в Париже подвергся ограблению.

Как передает Report, об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.

По ее словам, инцидент произошел при открытии музея. Лувр закрыт на весь день, пострадавших нет.

Детали ограбления, а также список украденного еще не известны. В настоящее время ведутся следственные действия.