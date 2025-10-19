Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Во французском Лувре произошло ограбление, музей закрыт

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 13:23
    Во французском Лувре произошло ограбление, музей закрыт

    Музей Лувр в Париже подвергся ограблению.

    Как передает Report, об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.

    По ее словам, инцидент произошел при открытии музея. Лувр закрыт на весь день, пострадавших нет.

    Детали ограбления, а также список украденного еще не известны. В настоящее время ведутся следственные действия.

    Лувр ограбление
