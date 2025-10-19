İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Luvrdan 7 dəqiqəyə Napoleon və imperatriçanın zinət əşyaları oğurlanıb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 14:46
    Luvrdan 7 dəqiqəyə Napoleon və imperatriçanın zinət əşyaları oğurlanıb

    Naməlum şəxslər Parisdəki Luvr muzeyindən Napoleon və imperatriça Jozefina kolleksiyalarından zinət əşyaları oğurlayıblar.

    "Report"un Fransa mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, qarətçilərin oğurluqdan sonra "TMax" markalı motosikletə minərək A6 avtomobil yoluna doğru getdikləri iddia edilir.

    Qeyd olunur ki, oğurluğun baş verdiyi Apollon Qalereyası Luvrda muzeyin ən qiymətli tarixi kolleksiyalarının yerləşdiyi əlamətdar yerdir.

    Ziyarətçilər və muzey işçiləri arasında xəsarət alan olmayıb. Lakin şahidlər hadisə zamanı təşviş yaşadıqlarını bildiriblər:

    "Polis əməkdaşları qaçaraq Luvrun yan şüşəli qapılarından içəri girmək istəsələr də, kilidli olublar və onları açmaq mümkün olmayıb. İçəridə hamı qaçıb şüşə qapıları döyüb, qaçmağa çalışıb, amma heç bir nəticə olmayıb. Çoxlu sayda polis və jandarm əraziyə gəlib".

    "France Inter" radiosuna müsahibə verən daxili işlər naziri Loran Nunes naməlum şəxslərin forkliftlə binaya daxil olduğunu təsdiqləyib. O, qiymətsiz zinət əşyalarını cəmi 7 dəqiqəyə oğurladıqlarını söyləyib. Nazir bunun bir qrup şəxs tərəfindən diqqətlə planlaşdırılmış oğurluq hadisəsi olduğunu iddia edib.

    "Le Parisien" bildirib ki, oğurlanmış daş-qaşlardan biri muzeyin yaxınlığında tapılıb. Bunun İmperator Yevgeninin sındırılmış tacı olduğu güman edilir.

    Luvr muzeyi Napoleon Bonapart oğurluq
    СМИ: Из Лувра похищены драгоценности из коллекции императора Наполеона и Жозефины - ОБНОВЛЕНО
    Louvre museum in Paris closed after robbery, French culture minister says

    Son xəbərlər

    15:54

    ABŞ elit dəstələrini Venesuela yaxınlığında yerləşdirib

    Digər ölkələr
    15:44

    Lionel Messi "İnter Mayami" ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    15:28

    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:17

    Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər

    Region
    15:09

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:05

    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri Azərbaycanın multikultural dəyərlərin inkişafına verdiyi töhfələrin təsdiqidir - RƏY

    Xarici siyasət
    14:56

    Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    14:48
    Video

    Qurban Qurbanov "Haber Global"a danışıb: Hazırda böyük bir kluba keçmək fikrim yoxdur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti