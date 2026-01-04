Глава Минтранса подтвердил, что США ограничили полеты над Венесуэлой и Карибским бассейном
В США подтвердили введение ограничений на полеты над территорией Венесуэлы и Карибским бассейном.
Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил министр транспорта США Шон Даффи.
Ранее об ограничениях на полеты писала газета The New York Times.
"Сегодня рано утром в целях поддержки Военного министерства Федеральное авиационное управление (ФАУ) ограничило использование воздушного пространства в Карибском бассейне и над Венесуэлой для обеспечения безопасности авиапассажиров", - написал он.
По словам Даффи, "ограничения будут сняты в надлежащее время".
