Глава Минтранса подтвердил, что США ограничили полеты над Венесуэлой и Карибским бассейном

В США подтвердили введение ограничений на полеты над территорией Венесуэлы и Карибским бассейном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил министр транспорта США Шон Даффи.

Ранее об ограничениях на полеты писала газета The New York Times.

"Сегодня рано утром в целях поддержки Военного министерства Федеральное авиационное управление (ФАУ) ограничило использование воздушного пространства в Карибском бассейне и над Венесуэлой для обеспечения безопасности авиапассажиров", - написал он.

По словам Даффи, "ограничения будут сняты в надлежащее время".

