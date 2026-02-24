AFP: Директор Лувра подала в отставку

Директор Лувра Лоранс де Кар подала президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Агентство отмечает, что глава французского государства принял это прошение.

Сообщается, что Де Кар была первой женщиной на посту директора главного парижского музея. Она заняла этот пост в 2021 году. В то же время AFP не уточняет, кто может сменить ее во главе Лувра.

Напомним, что в последнее время музей столкнулся с рядом трудностей, среди которых громкое ограбление, которое произошло в октябре 2025 года, затопление некоторых залов и постоянные забастовки персонала, требующего улучшения условий труда.