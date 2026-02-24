Luvrun ilk qadın rəhbəri istefa verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    22:11
    Luvr muzeyinin direktoru Lorans de Kar Fransa Prezidenti Emmanuel Makrona istefa ərizəsini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayına istinadən "Agence France-Presse" (AFP) məlumat yayıb.

    Agentlik qeyd edib ki, dövlət başçısı bu ərizəni qəbul edib.

    Bildirilib ki, Lorans de Kar Parisin əsas muzeyinin ilk qadın direktoru olub. O, bu vəzifəni 2021-ci ildə tutub. Agentlik onu kimin əvəzləyə biləcəyini dəqiqləşdirməyib.

    Xatırladaq ki, son vaxtlar muzey bir sıra çətinliklərlə, o cümlədən 2025-ci ilin oktyabrında baş vermiş qalmaqallı soyğunçuluq, bəzi zalların su basması və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edən personalın davamlı tətilləri ilə üzləşib.

