"Budyo Qlimt" UEFA Çempionlar Liqasında tarixi rekorda imza atıb
Futbol
- 25 fevral, 2026
- 09:54
"Budyo Qlimt" klubu UEFA Çempionlar Liqasında tarixi rekorda imza atıb.
"Report" "Opta Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Norveç təmsilçisi pley-off mərhələsinin cavab matçında İtaliya "İnter"ini 2:1 hesabı ilə məğlub edərək (ilk oyun - 3:1) XXI əsrdə unikal nailiyyət əldə edib.
Skandinaviya klubu Avropanın "Top-5" liqalarını təmsil edən rəqiblərinə qarşı ardıcıl 4 qələbə qazanan ilk komanda olub. Norveçlilər "İnter"dən əvvəl "Mançester Siti"ni (3:1) və Madrid "Atletiko"sunu (2:1) üstələyiblər. Sonuncu dəfə belə nəticəni 1971/1972 mövsümündə Niderlandın "Ayaks" komandası göstərib.
Qeyd edək ki, "Budyo Qlimt" 2022-ci ildə UEFA Konfrans Liqasının 1/4 finalçısı, 2025-ci ildə isə UEFA Avropa Liqasının yarımfinalçısı olub.
Son xəbərlər
10:15
Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilibMaliyyə
10:14
Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıbHadisə
10:08
Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcəkDigər
10:03
Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
10:01
Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edibBiznes
09:58
Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıbSağlamlıq
09:56
Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
09:55
Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edibXarici siyasət
09:54
Foto