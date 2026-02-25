Azərbaycandan Ermənistana 4500 ton dizelin göndərilməsi nəzərdə tutulur
- 25 fevral, 2026
- 09:50
Azərbaycandan Ermənistana növbəti 4500 ton dizel yanacağının göndərilməsi nəzərdə tutulur.
"Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, dizel yanacağı bu gün - fevralın 25-də dəmir yolu ilə Azərbaycandan yola salınacaq.
Qeyd edək ki, dizel Azərbaycandan Ermənistana yanacaq məhsullarının tədarükü çərçivəsində baş tutacaq.
