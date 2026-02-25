İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycandan Ermənistana 4500 ton dizelin göndərilməsi nəzərdə tutulur

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 09:50
    Azərbaycandan Ermənistana 4500 ton dizelin göndərilməsi nəzərdə tutulur

    Azərbaycandan Ermənistana növbəti 4500 ton dizel yanacağının göndərilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, dizel yanacağı bu gün - fevralın 25-də dəmir yolu ilə Azərbaycandan yola salınacaq.

    Qeyd edək ki, dizel Azərbaycandan Ermənistana yanacaq məhsullarının tədarükü çərçivəsində baş tutacaq.

    Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтоплива
    4,500 tons of diesel fuel to be shipped from Azerbaijan to Armenia

