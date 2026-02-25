Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтоплива

Азербайджан поставит в Армению 4 500 тонн дизельного топлива.

По полученной Report информации, указанный объем дизельного топлива будет отправлен из Азербайджана сегодня - 25 февраля - по железной дороге.

Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению в декабре прошлого года. По данным Госкомстата, в декабре объем поставок составил 1 тыс. 210,28 тыс. тонн автомобильного бензина марки Premium Euro-95 на сумму $788,8 тыс.