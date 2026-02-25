Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтоплива
Энергетика
- 25 февраля, 2026
- 09:54
Азербайджан поставит в Армению 4 500 тонн дизельного топлива.
По полученной Report информации, указанный объем дизельного топлива будет отправлен из Азербайджана сегодня - 25 февраля - по железной дороге.
Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению в декабре прошлого года. По данным Госкомстата, в декабре объем поставок составил 1 тыс. 210,28 тыс. тонн автомобильного бензина марки Premium Euro-95 на сумму $788,8 тыс.
Последние новости
10:09
МИД Азербайджана поздравил КувейтВнешняя политика
10:06
Фото
Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в ГубеВнутренняя политика
10:05
Цена серебра повысилась выше $90 за тройскую унциюВ регионе
09:59
Фото
В Вашингтоне организована выставка, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
09:54
Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтопливаЭнергетика
09:54
ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвыДругие страны
09:53
Фото
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил ЖеневуВнешняя политика
09:50
Посол: Госдеп США направил Украине дипуведомление из-за удара по порту НовороссийскаДругие страны
09:40