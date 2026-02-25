İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 09:54
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Leyla Əliyeva Quba rayonuna səfəri çərçivəsində arıçı Zəfər Əzizovu evində ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı Leyla Əliyeva arıçı ailəsi ilə səmimi söhbət edib, təsərrüfatın gündəlik fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanıb.

    Zəfər Əzizov arıçılıq sahəsindəki təcrübəsi və ailəsinin təsərrüfatı olan "Ballı Pətək" brendi haqqında ətraflı məlumat verib.

    1997-ci ildən peşəkar arıçılıqla məşğul olmağa 2 arı ailəsi ilə başladığını bildirən Z.Əzizov hazırda onların sayının 200-ü ötdüyünü deyib.

    O qeyd edib ki, ailə təsərrüfatı 2010-cu ildən "Ballı Pətək" brendi ilə fəaliyyətini genişləndirərək bazara may, meşə və dağ balları təqdim edir. Z.Əzizov bal və digər arı məhsullarını əldə etmək üçün arı ailələrini Xaçmaz, Şabran, Qusar, Quba və başqa rayonlara apardığını vurğulayıb. Bildirilib ki, illik istehsal gücü 2-3 ton olan təsərrüfatda, həmçinin arı südü, çiçək tozu və güləm kimi faydalı məhsullar əldə edilir. Bununla yanaşı, Z.Əzizov cins ana arı yetişdirməklə də məşğuldur.

    Səmimi mühitdə keçən görüşün davamında Leyla Əliyeva ev sahibləri ilə birgə arı mumundan təbii şamların hazırlanmasında yaxından iştirak edib.

    Arıçı Zəfər Əzizov və ailəsi Leyla Əliyevaya səmimi ziyarətə və diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib, ona hədiyyə təqdim edib.

    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Leyla Əliyeva Quba arıçılıq
    Foto
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    Son xəbərlər

    10:08

    Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcək

    Digər
    10:03

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:01

    Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    09:58

    Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    09:55

    Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:54
    Foto

    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Daxili siyasət
    09:54

    "Budyo Qlimt" UEFA Çempionlar Liqasında tarixi rekorda imza atıb

    Futbol
    09:50

    Azərbaycandan Ermənistana 4500 ton dizelin göndərilməsi nəzərdə tutulur

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti