Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

24 февраля в рамках поездки в Губинский район Лейла Алиева побывала в доме пчеловода Зафара Азизова.

Как сообщает Report, в ходе встречи Лейла Алиева тепло побеседовала с семьей пчеловода и поинтересовалась повседневной деятельностью хозяйства.

Зафар Азизов подробно рассказал о своем опыте в области пчеловодства и семейном бренде Ballı Pətək.

З.Азизов отметил, что начал профессионально заниматься пчеловодством в 1997 году с двух пчелиных семей, а в настоящее время их число превышает 200. С 2010 года семейное хозяйство расширило деятельность под брендом Ballı Pətək и поставляет на рынок майский, лесной и горный мед.

Азизов подчеркнул, что для получения меда и других продуктов пчеловодства он перевозит пчелиные семьи в Хачмазский, Шабранский, Гусарский, Губинский и другие районы. При годовой производственной мощности 2-3 тонны в хозяйстве получают такую полезную продукцию, как маточное молочко, цветочная пыльца и прополис. Кроме того, З.Азизов занимается разведением племенных маток.

В продолжение встречи, прошедшей в теплой атмосфере, Лейла Алиева вместе с хозяевами дома приняла участие в изготовлении натуральных свечей из пчелиного воска.

Пчеловод Зафар Азизов и его семья выразили Лейле Алиевой благодарность за теплый визит и внимание и преподнесли ей подарок.