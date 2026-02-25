Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 10:06
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    24 февраля в рамках поездки в Губинский район Лейла Алиева побывала в доме пчеловода Зафара Азизова.

    Как сообщает Report, в ходе встречи Лейла Алиева тепло побеседовала с семьей пчеловода и поинтересовалась повседневной деятельностью хозяйства.

    Зафар Азизов подробно рассказал о своем опыте в области пчеловодства и семейном бренде Ballı Pətək.

    З.Азизов отметил, что начал профессионально заниматься пчеловодством в 1997 году с двух пчелиных семей, а в настоящее время их число превышает 200. С 2010 года семейное хозяйство расширило деятельность под брендом Ballı Pətək и поставляет на рынок майский, лесной и горный мед.

    Азизов подчеркнул, что для получения меда и других продуктов пчеловодства он перевозит пчелиные семьи в Хачмазский, Шабранский, Гусарский, Губинский и другие районы. При годовой производственной мощности 2-3 тонны в хозяйстве получают такую полезную продукцию, как маточное молочко, цветочная пыльца и прополис. Кроме того, З.Азизов занимается разведением племенных маток.

    В продолжение встречи, прошедшей в теплой атмосфере, Лейла Алиева вместе с хозяевами дома приняла участие в изготовлении натуральных свечей из пчелиного воска.

    Пчеловод Зафар Азизов и его семья выразили Лейле Алиевой благодарность за теплый визит и внимание и преподнесли ей подарок.

    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе
    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    Лейла Алиева Губа Ballı Pətək пчеловодство
    Фото
    Leyla Əliyeva Qubada arıçı ailəsinin qonağı olub

    Последние новости

    10:09

    МИД Азербайджана поздравил Кувейт

    Внешняя политика
    10:06
    Фото

    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    Внутренняя политика
    10:05

    Цена серебра повысилась выше $90 за тройскую унцию

    В регионе
    09:59
    Фото

    В Вашингтоне организована выставка, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    09:54

    Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтоплива

    Энергетика
    09:54

    ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы

    Другие страны
    09:53
    Фото

    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

    Внешняя политика
    09:50

    Посол: Госдеп США направил Украине дипуведомление из-за удара по порту Новороссийска

    Другие страны
    09:40

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $72

    Энергетика
    Лента новостей