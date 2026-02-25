İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Keçən il Azərbaycanda 136 nəfərə icbari tibbi sığorta hesabına koxlear implantasiyası edilib

    Sağlamlıq
    25 fevral, 2026
    • 09:47
    Keçən il Azərbaycanda 136 nəfərə icbari tibbi sığorta hesabına koxlear implantasiyası edilib

    Ötən il eşitmə qabiliyyətinin bərpası üçün 136 nəfərə icbari tibbi sığorta hesabına koxlear implantasiya əməliyyatı icra olunub.

    Bu barədə "Report"a İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2026-cı ildən sözügedən xidmətlərlə yanaşı, əməliyyatdan sonrakı dövrlərdə nitq prosessorunun (üst cihaz) sıradan çıxması nəticəsində yenilənməsi və ya əvəz olunması halları da sığorta təminatına daxil edilib. Belə ki, icbari tibbi sığorta çərçivəsində nitq prosessoru ilə bağlı üç yeni tibbi xidmət təminata alınıb.

    Sözügedən bu üç yeni xidmət koxlear implantasiya əməliyyatı icbari tibbi sığorta hesabına icra olunmayan sığortaolunanlara də şamil olunur.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi eşitmə qabiliyyətinin bərpası koxlear implantasiya

