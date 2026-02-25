İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qırğızıstanın baş prokurorunun sabiq müavini 12 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 09:47
    Qırğızıstanın baş prokurorunun sabiq müavini 12 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Qırğızıstanın baş prokurorunun sabiq müavini Kuban Adıl uulu hakimiyyətin devrilməsi məqsədilə kütləvi iğtişaşlara hazırlıq işi üzrə əmlakı müsadirə olunmaqla 12 il həbs cəzasına məhkum edilib.

    "Report" yerli KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çuy vilayət məhkəməsindən bildirilib.

    Səkkiz təqsirləndirilən şəxs 8 ildən 13 ilədək həbs cəzasına məhkum edilib. Hökmü Alamudun rayon məhkəməsi çıxarıb.

    Adıl uulu və daha altı nəfər 2024-cü ilin noyabrında saxlanılıb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, onlar yerli keneşlərə seçkilər günü iğtişaşlar törətməyi planlaşdırırdılar.

    Qırğızıstan Kuban Adıl hakimiyyətin devrilməsi həbs cəzası
    Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы

    Son xəbərlər

    10:16

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    10:15

    Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilib

    Maliyyə
    10:14

    Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    10:08

    Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcək

    Digər
    10:03

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:01

    Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    09:58

    Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    09:55

    Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti