Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 09:34
Экс-заместитель генпрокурора Кыргызстана Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о подготовке к массовым беспорядкам с целью свержения власти.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Чуйском областном суде.
Восемь обвиняемых осуждены на сроки от 8 до 13 лет заключения. Приговор вынес Аламудунский районный суд. Адыл уулу и еще шесть человек задержали в ноябре 2024 года.
По данным правоохранителей, они планировали устроить беспорядки в день выборов в местные кенеши. У задержанных изъяли алкоголь для спаивания людей и оружие.
