    Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 09:34
    Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы

    Экс-заместитель генпрокурора Кыргызстана Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о подготовке к массовым беспорядкам с целью свержения власти.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Чуйском областном суде.

    Восемь обвиняемых осуждены на сроки от 8 до 13 лет заключения. Приговор вынес Аламудунский районный суд. Адыл уулу и еще шесть человек задержали в ноябре 2024 года.

    По данным правоохранителей, они планировали устроить беспорядки в день выборов в местные кенеши. У задержанных изъяли алкоголь для спаивания людей и оружие.

    Qırğızıstanın baş prokurorunun sabiq müavini 12 il həbs cəzasına məhkum edilib

