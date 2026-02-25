Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы

Экс-заместитель генпрокурора Кыргызстана Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о подготовке к массовым беспорядкам с целью свержения власти.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Чуйском областном суде.

Восемь обвиняемых осуждены на сроки от 8 до 13 лет заключения. Приговор вынес Аламудунский районный суд. Адыл уулу и еще шесть человек задержали в ноябре 2024 года.

По данным правоохранителей, они планировали устроить беспорядки в день выборов в местные кенеши. У задержанных изъяли алкоголь для спаивания людей и оружие.