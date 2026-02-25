Каракас осудил вскрытие диппочты в аэропорту Панамы

Правительство Венесуэлы осуждает вскрытие дипломатической почты в аэропорту столицы Панамы и призывает панамские власти строго соблюдать нормы, регулирующие дипломатическую деятельность.

Как передает Report, об этом говорится в правительственном коммюнике боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла осуждает события, произошедшие 24 февраля 2026 года, когда в международном аэропорту Токумен в Панаме была принудительно вскрыта венесуэльская дипломатическая почта", - говорится в коммюнике.

В нем подчеркивается, что действия панамских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, устанавливающую неприкосновенность дипломатической почты, которая не может быть вскрыта или задержана ни при каких обстоятельствах.

Боливарианское правительство требует от панамских властей гарантий неприкосновенности дипломатической почты и призывает строго соблюдать нормы, регулирующие дипломатическую и консульскую деятельность, говорится в коммюнике.