    Каракас осудил вскрытие диппочты в аэропорту Панамы

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 07:38
    Каракас осудил вскрытие диппочты в аэропорту Панамы

    Правительство Венесуэлы осуждает вскрытие дипломатической почты в аэропорту столицы Панамы и призывает панамские власти строго соблюдать нормы, регулирующие дипломатическую деятельность.

    Как передает Report, об этом говорится в правительственном коммюнике боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

    "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла осуждает события, произошедшие 24 февраля 2026 года, когда в международном аэропорту Токумен в Панаме была принудительно вскрыта венесуэльская дипломатическая почта", - говорится в коммюнике.

    В нем подчеркивается, что действия панамских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, устанавливающую неприкосновенность дипломатической почты, которая не может быть вскрыта или задержана ни при каких обстоятельствах.

    Боливарианское правительство требует от панамских властей гарантий неприкосновенности дипломатической почты и призывает строго соблюдать нормы, регулирующие дипломатическую и консульскую деятельность, говорится в коммюнике.

    Karakas Panama hava limanında diplomatik poçtların açılmasını pisləyib

