    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 25 февраля, 2026
    • 08:30
    Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

    Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра города;

    Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    Проспект Зии Буниятова - на участке от территории напротив Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

    Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    Улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    Улица Шамси Бадалбейли - от участка напротив "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

    Улица Микаила Мушфига - от транспортной развязки "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20.

    Лента новостей