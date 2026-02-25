Трамп в ежегодном обращении к Конгрессу затронул тему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном

Военное доминирование США восстановлено, и мир стал более безопасным для американцев. Мы с гордостью возвращаем безопасность и для американцев за рубежом.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего ежегодного обращения к Конгрессу в формате State of the Union.

В своем выступлении он также затронул тему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"За первые десять месяцев моего президентства мне удалось положить конец восьми войнам. Речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также между Конго и Руандой", - заявил Трамп.

По его словам, предложенный им План мира по Газе обеспечил освобождение всех оставшихся заложников. "Для обеспечения региональной безопасности и благополучия был создан Совет мира, что открыло путь к устойчивой стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент США.