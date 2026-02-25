Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Трамп в ежегодном обращении к Конгрессу затронул тему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Трамп в ежегодном обращении к Конгрессу затронул тему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Военное доминирование США восстановлено, и мир стал более безопасным для американцев. Мы с гордостью возвращаем безопасность и для американцев за рубежом.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего ежегодного обращения к Конгрессу в формате State of the Union.

    В своем выступлении он также затронул тему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

    "За первые десять месяцев моего президентства мне удалось положить конец восьми войнам. Речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также между Конго и Руандой", - заявил Трамп.

    По его словам, предложенный им План мира по Газе обеспечил освобождение всех оставшихся заложников. "Для обеспечения региональной безопасности и благополучия был создан Совет мира, что открыло путь к устойчивой стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент США.

