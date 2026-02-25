Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Официальный Бангкок: Приграничные действия Камбоджи срывают урегулирование

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 08:16
    Официальный Бангкок: Приграничные действия Камбоджи срывают урегулирование

    Действия Камбоджи на границе с Таиландом подрывают усилия по мирному урегулированию пограничного конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу на проходящей в Женеве 61-й сессии Совета ООН по правам человека, речь которого распространил таиландский МИД.

    "Сегодня действует режим прекращения огня. Это должно было стать поворотным моментом на пути к восстановлению доверия и установлению добрососедских отношений. Однако вместо того, чтобы уделять первостепенное внимание примирению, Камбоджа продолжает интернационализировать проблему и подрывать перспективы мира. Камбоджа утверждает, что мы захватываем территорию. Но правда заключается в том, что обе стороны договорились о прекращении огня и согласились, что войска на момент согласования режима прекращения огня должны оставаться там, где они находятся, до окончательного урегулирования путем диалога", - сказал он.

    "Сейчас нам необходимо снизить напряженность и не разжигать общественные настроения. Вместо этого после прекращения огня продолжаются преднамеренные провокации. Таиландские военные продолжают сталкиваться с минами, и стрельба по-прежнему ведется на границе. Но позвольте мне внести ясность. Таиланд остается приверженным диалогу, и я повторяю, наш долг - защищать наш суверенитет, территориальную целостность и безопасность нашего народа любой ценой", - добавил он.

    Сухопутные силы Таиланда 24 февраля сообщили, что камбоджийские военные выстрелили 40-миллиметровой гранатой в направлении таиландского военного патруля в провинции Сисакет. Таиландские военнослужащие в ответ открыли огонь из стрелкового оружия, после чего инцидент был исчерпан. Сообщений о потерях не поступало.

    Напомним, что Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня 27 декабря 2025 года по итогам третьего специального заседания генерального пограничного комитета двух стран. Два раунда эскалации пограничного конфликта между странами произошли в июле и декабре прошлого года. В ходе столкновений погибли 42 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в декабре в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.

    Таиланд Камбоджа пограничный конфликт

